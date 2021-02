ZEHNDER SA

Le groupe Zehnder est représenté à l'échelle mondiale et leader en Europe sur le marché des radiateurs sur mesure, des plafonds chauffants et rafraîchissants et la ventilation haute performance.

Depuis plus de 100 ans Zehnder propose des solutions pour le confort et le bien-être intérieur : chauffage, rafraichissement, ventilation et purification d’air.

La marque s’attache à répondre à chaque projet avec toujours plus d’exigence, de qualité et de fiabilité mais également avec un niveau de services d’excellence. Découvrez ci-dessous quelques moments clés de l’histoire de Zehnder.

Nous nous efforçons d’améliorer la qualité de vie en fournissant les meilleures solutions de climat ambiant

Des solutions, des produits et des prestations d’exception pour un climat ambiant sain et confortable garant d’une grande performance énergétique.

La vaste gamme de Zehnder Group se décline en quatre lignes de produits. C’est ainsi que nous proposons à nos clients les produits, systèmes et prestations qui conviennent exactement au projet quel qu’il soit, en construction neuve ou rénovation, maison individuelle ou bâtiment tertiaire. Cette expertise complète, que nous ne cessons de faire évoluer, assure à nos clients une valeur ajoutée incomparable.

Le savoir-faire de Zehnder :