COLBOND GEOSYNTHETICS

Un savoir-faire fondé sur 30 ans d'expérience

Nappes composites en polymère, les géocomposites ont de nombreuses applications, les plus courantes concernent le bâtiment, les infrastructures de stockage de déchets, les travaux de terrassement et de génie civil, les aménagements paysagers et plus généralement la protection de l'environnement. Les géocomposites peuvent assurer les fonctions suivantes : drainage et filtration, lutte contre l'érosion, accrochage de terre, renforcement de sol, protection. Nous sommes à votre disposition pour étudier toute nouvelle application potentielle.

Les géocomposites présentent de réels avantages face aux superpositions de produits sur chantier : ils permettent naturellement de réduire le nombre de poses et les coûts de mise en oeuvre, ils suppriment les risques de glissement d'interface en talus, ils garantissent surtout à la Maîtrise d'Oeuvre des performances techniques mieux maîtrisées.

Les géocomposites peuvent remplacer une couche granulaire (fonction drainage), ils permettent alors d'économiser les ressources en matériaux naturels et de les réserver à des applications plus nobles.